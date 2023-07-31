Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы города. По словам градоначальника, погиб один человек, еще трое были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как уточнили в СЦКК, по состоянию на 12:00 в Ворошиловском районе погибли два человека, их персональные данные уточняются. Пострадали десять человек. В Куйбышевском районе города погибла женщина (личные данные не приводятся) и получил ранения мужчина 1968 года рождения.

Кроме того, в Горловке погиб мужчина 1973 года рождения.

