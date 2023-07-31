Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех
Число погибших в результате обстрела Донецка возросло до четырех. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы города. По словам градоначальника, погиб один человек, еще трое были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как уточнили в СЦКК, по состоянию на 12:00 в Ворошиловском районе погибли два человека, их персональные данные уточняются. Пострадали десять человек. В Куйбышевском районе города погибла женщина (личные данные не приводятся) и получил ранения мужчина 1968 года рождения.
Кроме того, в Горловке погиб мужчина 1973 года рождения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru