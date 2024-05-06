Число пострадавших при атаке дронов ВСУ по селу Березовка выросло до 35

По его словам, среди пострадавших есть двое детей. Гладков рассказал, две «ГАЗели» везли сотрудников предприятия на работу, с ними ехал один легковой автомобиль. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

Глава региона также предложил рассмотреть возможность защиты средствами РЭБ промышленных объектов и агропромышленных комплексов.

В результате украинского удара погибли шесть человек, отмечает RT.

