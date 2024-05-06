Число пострадавших при атаке дронов ВСУ по селу Березовка выросло до 35

Количество пострадавших в результате атаки украинских дронов-камикадзе в селе Березовка в Белгородской области выросло до 35, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, среди пострадавших есть двое детей. Гладков рассказал, две «ГАЗели» везли сотрудников предприятия на работу, с ними ехал один легковой автомобиль. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

Глава региона также предложил рассмотреть возможность защиты средствами РЭБ промышленных объектов и агропромышленных комплексов.

В результате украинского удара погибли шесть человек, отмечает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Белгородской области
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