Число отравившихся детей в санатории Кузбасса выросло до 35

Число отравившихся детей в железнодорожном санатории в Кузбассе выросло до 35, сообщили в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой

Ранее было известно об отравлении 25 детей.

По предварительным данным, причиной стала норовирусная инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.

Ранее кафе в Братске закрыли после отравления 32 человек. У них нашли гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавший был госпитализирован, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиКузбассОтравление

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