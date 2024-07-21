Число отравившихся детей в санатории Кузбасса выросло до 35
21 июля 202420:10
Число отравившихся детей в железнодорожном санатории в Кузбассе выросло до 35, сообщили в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.
Ранее было известно об отравлении 25 детей.
По предварительным данным, причиной стала норовирусная инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.
Ранее кафе в Братске закрыли после отравления 32 человек. У них нашли гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавший был госпитализирован, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число отравившихся детей в санатории Кузбасса выросло до 35
- СМИ: В США пенсионер убил напавшего на него медведя
- В Зеленограде задержали обезглавившего бюст Сталина
- Певица Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо
- Илон Маск призвал создать лунную базу с постоянным поселением
- Актер Могильников рассказал о выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана»
- Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров
- СМИ: Налоговая заблокировала счета ИП писателя Глуховского
- Роспотребнадзор: 120 отравлений алкоголем зафиксировано в Томской области
- Экс-министра спорта Дагестана с травмами госпитализировали из СИЗО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru