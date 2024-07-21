В санатории Кузбасса 25 детей обратились к врачам с признаками отравления

По предварительным данным, у всех обратившихся за медпомощью в возрасте от 10 до 12 лет имеются признаки кишечной инфекции.

Медики осмотрели детей, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Специалисты устанавливают причины случившегося, возбуждено уголовное дело.

Ранее кафе в Братске закрыли после отравления 32 человек. У них нашли гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавший был госпитализирован, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

