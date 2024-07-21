В санатории Кузбасса 25 детей обратились к врачам с признаками отравления
В больницу с признаками отравления обратились 25 детей, которые отдыхали в санатории в Кузбассе, сообщили в Следственном комитете региона.
По предварительным данным, у всех обратившихся за медпомощью в возрасте от 10 до 12 лет имеются признаки кишечной инфекции.
Медики осмотрели детей, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Специалисты устанавливают причины случившегося, возбуждено уголовное дело.
Ранее кафе в Братске закрыли после отравления 32 человек. У них нашли гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавший был госпитализирован, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фадеев лишит певицу Ионову возможности пользоваться псевдонимом Глюк'oZa
- В санатории Кузбасса 25 детей обратились к врачам с признаками отравления
- В Анапе около 1,5 тысячи человек остаются без света из-за аварий на сетях
- Два человека пострадали при украинских обстрелах Белгородской области
- На поиски пропавшего в Якутии два дня назад вертолета направили Ми-8
- МЧС: В России за сутки на водоемах погибли 40 человек, в том числе два ребенка
- В Бурятии обрушился участок моста на трассе в сторону границы с Монголией
- СМИ: Блогеру Ивлеевой закрыли выезд из России из‑за долгов перед налоговой
- ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
- Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru