В санатории Кузбасса 25 детей обратились к врачам с признаками отравления

В больницу с признаками отравления обратились 25 детей, которые отдыхали в санатории в Кузбассе, сообщили в Следственном комитете региона.

Более 30 человек отравились салатом в столовой птицефабрики в Марий Эл

По предварительным данным, у всех обратившихся за медпомощью в возрасте от 10 до 12 лет имеются признаки кишечной инфекции.

Медики осмотрели детей, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Специалисты устанавливают причины случившегося, возбуждено уголовное дело.

Ранее кафе в Братске закрыли после отравления 32 человек. У них нашли гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавший был госпитализирован, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдоровьеКузбассОтравления

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