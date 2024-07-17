Кафе в Братске закрыли после отравления 32 человек

Суд наложил запрет на деятельность кафе Mexico в Братске, где произошло массовое отравление посетителей. О этом сообщила Иркутская областная прокуратура.

ЧП произошло в начале июля. После посещения кафе Мехico к медикам с признаками отравления обратились 32 человека, в том числе восемь детей. У них нашли гастроэнтерит и сальмонеллез, 31 пострадавший был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Волгоградской области шесть человек отравились салатами

Роспотребнадзор выявил в работе заведения нарушения санитарных норм. В кафе, например, готовили мясо, не имеющее ветеринарно-сопроводительных документов.

Ранее в бурятском Гусиноозерске 56 человек отравились роллами из метного кафе.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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