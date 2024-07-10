Число госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 47

Число госпитализированных в результате отравления в детском оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве выросло до 47, сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.

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По его словам, состояние детей уже заметно улучшилось, все дети находятся в хорошем настроении.

Накануне глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что после закрытия смены в детском оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве госпитализировали 31 ребенка с симптомами острой кишечной инфекции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что один ребенок, отравившийся в Тыве, находится в тяжелом состоянии, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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