В Туве после закрытия смены в лагере «Чагытай» госпитализировали 31 ребенка

После закрытия смены в детском оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве госпитализировали 31 ребенка с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о детях от шести до 17 лет. По информации Минздрава республики, почти все дети находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, один ребенок – в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Еще трем назначено амбулаторное лечение.

Уголовное дело возбудили из-за отравления 18 человек водой в Приморье

По предварительным данным, дети, которые отдыхали в 1-ю летнюю смену, начали жаловаться на плохое самочувствие сразу после возвращения из детского лагеря.

Глава республики поручил Министерству образования совместно с Минздравом Тувы организовать проверку в лагере и оказать содействие надзорным и правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что количество отравившихся роллами в бурятском городе Гусиноозерск выросло до 70, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Детский ЛагерьОтравлениеТува

Горячие новости

Все новости

партнеры