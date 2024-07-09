В Туве после закрытия смены в лагере «Чагытай» госпитализировали 31 ребенка

После закрытия смены в детском оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве госпитализировали 31 ребенка с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о детях от шести до 17 лет. По информации Минздрава республики, почти все дети находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, один ребенок – в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Еще трем назначено амбулаторное лечение.