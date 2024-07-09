«Не готовить впрок и все мыть»: Врач рассказала, как избежать отравлений в жару
Чтобы не отравиться в жару, необходимо тщательно промывать все овощи и зелень, а готовую еду не хранить больше часа вне холодильника, заявила врач-диетолог Ирина Писарева. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Врач отметила, что в летний период многие, уезжая за город или в поездку, берут с собой еду, которая быстро портится в жару. Из-за этого часто случаются отравления. В первую очередь нельзя хранить готовую еду вне холодильника дольше часа. Также нужно тщательно мыть руки, промывать овощи и фрукты. При покупке фруктов важно обращать внимание, чтобы они были не подгнившие, не мятые и не разбитые.
Также Писарева посоветовала не готовить еду впрок, а салат с заправкой, особенно майонезной, съедать сразу.
Ранее доктор медицинских наук академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что доставка еды в России должна сопровождаться санитарно-эпидемиологическим контролем, чтобы предотвратить вспышки ботулизма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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