Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом Северной Кореи
КНДР готова оказать любую помощь России. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Главы государств встретились в Пекине после парада в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны и торжественного приема.
Как отметил Ким Чен Ын, если есть что-то, чем Пхеньян может помочь Москве, то он «обязательно это сделает».
«Будем считать это братским долгом и сделаем все для того, чтобы помочь России», - подчеркнул политик.
При этом Владимир Путин заявил об особом «доверительном и союзническом» характере отношений РФ и КНДР. Российский лидер указал на крепкое партнерство двух стран, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат ГД Драпеко заявила, что фильмы Сокурова «пока не нужны»
- Певца Михаила Шуфутинского внесли в базу данных «Миротворца»
- Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом Северной Кореи
- Центробанк отозвал лицензию у «Таврического банка»
- Шуфутинский объяснил рекордный интерес к хиту «Третье сентября»
- Умер экс-гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов
- Лавров назвал условия для достижения прочного мира на Украине
- Воскрес, разочаровался и обиделся: Трамп заподозрил Путина в «заговоре против США»
- В Москве при пожаре в жилом доме погибли два человека
- Россияне сметают с полок маркетплейсов товары с Шуфутинским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru