Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом Северной Кореи

КНДР готова оказать любую помощь России. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Главы государств встретились в Пекине после парада в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны и торжественного приема.

Как отметил Ким Чен Ын, если есть что-то, чем Пхеньян может помочь Москве, то он «обязательно это сделает».

«Будем считать это братским долгом и сделаем все для того, чтобы помочь России», - подчеркнул политик.

При этом Владимир Путин заявил об особом «доверительном и союзническом» характере отношений РФ и КНДР. Российский лидер указал на крепкое партнерство двух стран, пишет 360.ru.

