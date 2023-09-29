Четыре тысячи жителей Курской области остались без света после атаки дрона ВСУ

Более четырех тысяч жителей Курской области остались без света после атаки украинского беспилоьтника, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

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По сообщению ведомства, украинский дрон повредил электроподстанцию в слободе Белая Беловского района, после чего без электричества остались не только частные жилые дома, но и местная больница.

Накануне Украина дважды обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, напоминает RT. При одной из атак пострадал местный житель.

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелКурская Область

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