Четыре тысячи жителей Курской области остались без света после атаки дрона ВСУ

По сообщению ведомства, украинский дрон повредил электроподстанцию в слободе Белая Беловского района, после чего без электричества остались не только частные жилые дома, но и местная больница.

Накануне Украина дважды обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, напоминает RT. При одной из атак пострадал местный житель.

