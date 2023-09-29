СМИ: самодельный дрон со взрывчаткой сбили под Брянском
29 сентября 202310:51
Над территорией Брянской области сбили самодельный беспилотник со взрывчаткой, пишет Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, сбитый накануне дрон был начинен взрывчаткой с 15 кг шарикоподшипников, 1,5 кг пластида и 0,5 кг тротила.
В результате инцидента никто не пострадал. Обломки дрона передали правоохранителям.
Ранее украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Курской области, напоминает RT. В результате пять населенных пунктов остались без электроснабжения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru