СМИ: самодельный дрон со взрывчаткой сбили под Брянском

Над территорией Брянской области сбили самодельный беспилотник со взрывчаткой, пишет Telegram-канал Shot.

ПВО уничтожила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью

По информации СМИ, сбитый накануне дрон был начинен взрывчаткой с 15 кг шарикоподшипников, 1,5 кг пластида и 0,5 кг тротила.

В результате инцидента никто не пострадал. Обломки дрона передали правоохранителям.

Ранее украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Курской области, напоминает RT. В результате пять населенных пунктов остались без электроснабжения.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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