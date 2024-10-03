Четыре сотрудника МЧС получили контузию в ДНР при атаке дрона ВСУ

Четыре сотрудника МЧС пострадали после атаки БПЛА по Горловке, сообщили в ведомстве.

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 24 человека

После тушения возгорания травы и мусора сотрудники заметили беспилотник, который поразил автоцистерну. Пожарным удалось спастись от БПЛА.

Вернувшись в подразделение, они почувствовали себя плохо, их госпитализировали с контузией.

Ранее двигавшиеся по автодороге «Белгород — Шебекино — Волоконовка» два грузовых автомобиля были атакованы FPV-дронами, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиОбстрелПострадавшиеМЧС РФДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры