Четыре сотрудника МЧС получили контузию в ДНР при атаке дрона ВСУ
3 октября 202421:14
Четыре сотрудника МЧС пострадали после атаки БПЛА по Горловке, сообщили в ведомстве.
После тушения возгорания травы и мусора сотрудники заметили беспилотник, который поразил автоцистерну. Пожарным удалось спастись от БПЛА.
Вернувшись в подразделение, они почувствовали себя плохо, их госпитализировали с контузией.
Ранее двигавшиеся по автодороге «Белгород — Шебекино — Волоконовка» два грузовых автомобиля были атакованы FPV-дронами, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru