В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 24 человека

В результате обстрелов ВСУ Белгородской области в регионе пострадали 24 человека 2 октября. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

При обстреле Шебекино пострадал охранник промышленного предприятия

Кроме того, атаки ВСУ унесли жизни четверых человек. Губернатор принес соболезнования родным погибших и подчеркнул, что в нынешние времена важно всячески помогать российским солдатам.

В ночь на 3 октября ВСУ атаковали регион 73 беспилотниками. Еще 40 дронов были выпущены по Брянской, Курской и Воронежской областям.

Ранее двигавшиеся по автодороге «Белгород — Шебекино — Волоконовка» два грузовых автомобиля были атакованы FPV-дронами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ГубернаторБелгородская областьВСУОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры