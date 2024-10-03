В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 24 человека
В результате обстрелов ВСУ Белгородской области в регионе пострадали 24 человека 2 октября. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, атаки ВСУ унесли жизни четверых человек. Губернатор принес соболезнования родным погибших и подчеркнул, что в нынешние времена важно всячески помогать российским солдатам.
В ночь на 3 октября ВСУ атаковали регион 73 беспилотниками. Еще 40 дронов были выпущены по Брянской, Курской и Воронежской областям.
Ранее двигавшиеся по автодороге «Белгород — Шебекино — Волоконовка» два грузовых автомобиля были атакованы FPV-дронами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru