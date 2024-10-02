В Белгородской области дроны атаковали два грузовика, один человек погиб
Двигавшиеся по автодороге «Белгород — Шебекино — Волоконовка» два грузовых автомобиля были атакованы FPV-дронами. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки погиб водитель одного из грузовиков.
«Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким... Вся Белгородчина скорбит вместе с вами», - написал он.
Губернатор добавил, что водителя второй машины с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы доставили в Шебекинскую ЦРБ.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области было атаковано село Крапивное Шебекинского городского округа, один человек погиб, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог назвал незаконным запрет на посещение туалета во время урока
- Депутат Чаплин: Возраст начального контакта с азартными играми снизился до 12 лет
- В Белгородской области дроны атаковали два грузовика, один человек погиб
- «Сбоя не было»: Альфа-Банк объяснил неполадки с приложением техническими работами
- Госдума одобрила запрет банкам в одностороннем порядке повышать лимиты кредиток
- Группировка украинских войск «Хортица» признала выход ВСУ из Угледара
- Минобороны: Российская авиация и артиллерия нанесли удар по ВСУ в Курской области
- Минздрав: В России растет доля женщин, родивших ребенка благодаря ЭКО
- Минпромторг: Продажи новых легковых авто в сентябре выросли на 33%
- Суд снял арест с банковского счета отца Блиновской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru