В Белгородской области дроны атаковали два грузовика, один человек погиб

Двигавшиеся по автодороге «Белгород — Шебекино — Волоконовка» два грузовых автомобиля были атакованы FPV-дронами. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При обстреле Шебекино пострадал охранник промышленного предприятия

По его словам, в результате атаки погиб водитель одного из грузовиков.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким... Вся Белгородчина скорбит вместе с вами», - написал он.

Губернатор добавил, что водителя второй машины с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области было атаковано село Крапивное Шебекинского городского округа, один человек погиб, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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