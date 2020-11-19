Четыре человека погибли при пожаре на частном предприятии в Хакасии

Четыре человека погибли в результате пожара на частном предприятии в Алтайском районе Хакасии. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС региона.

Возгорание произошло рано утром в 05:26 (01:26 мск). Пожарные прибыли на место ЧП через восемь минут и нашли тела четырех мужчин. Пожал составил 5 квадратных метров, сейчас он уже ликвидирован, пишут «Известия».

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Причиной пожара могло стать нарушение в использовании электрооборудования.

Название предприятия в ведомстве не уточнили, сообщает РЕН ТВ.

Накануне четыре человека пострадали при взрыве на судостроительном заводе в Амурской области.


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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПожарыХакасия
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