Четыре человека погибли при пожаре на частном предприятии в Хакасии

Четыре человека погибли в результате пожара на частном предприятии в Алтайском районе Хакасии. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС региона.

Возгорание произошло рано утром в 05:26 (01:26 мск). Пожарные прибыли на место ЧП через восемь минут и нашли тела четырех мужчин. Пожал составил 5 квадратных метров, сейчас он уже ликвидирован, пишут «Известия».