Четыре человека пострадали при взрыве на судостроительном заводе в Амурской области

Взрыв произошел в цехе, где красили строящееся судно, сообщает «Интерфакс». Как рассказал агентству представитель завода Валерий Силкин, была нарушена техника безопасности со стороны маляров и со стороны мастеров. Ранее он рассказал о том, что пострадали трое человек: двое мужчин и одна женщина. Женщина пострадала, по его словам, больше остальных, так как на ней была синтетическая одежда, а не спецкостюм.

Пострадавшие госпитализированы, один от госпитализации отказался, передает РИА ФАН. Женщина находится в реанимации. Мужчины находятся в состоянии средней тяжести.



