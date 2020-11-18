Четыре человека пострадали при взрыве на судостроительном заводе в Амурской области

Четыре человека пострадали при взрыве на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Амурской области.

Об этом сообщает губернатор Василий Орлов в инстаграме.

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Взрыв произошел в цехе, где красили строящееся судно, сообщает «Интерфакс». Как рассказал агентству представитель завода Валерий Силкин, была нарушена техника безопасности со стороны маляров и со стороны мастеров. Ранее он рассказал о том, что пострадали трое человек: двое мужчин и одна женщина. Женщина пострадала, по его словам, больше остальных, так как на ней была синтетическая одежда, а не спецкостюм.

Пострадавшие госпитализированы, один от госпитализации отказался, передает РИА ФАН. Женщина находится в реанимации. Мужчины находятся в состоянии средней тяжести.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывАмурская Область
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