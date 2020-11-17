В Красноярском крае при пожаре погибли пятеро детей и один взрослый

Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как передает агентство, пожар произошел в городе Уяр Красноярского края в деревянном частном доме на улице Сурикова. В результате происшествия погибли 6 человек: один взрослый и 5 детей.

О причинах пожара не сообщается. На месте происшествия работают специалисты.

