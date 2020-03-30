Четверо пациентов в коронавирусом скончались в Москве

Согласно сообщению штаба, у всех скончавшихся развилась пневмония после положительного анализа на коронавирус. Возрастная категория всех умерших – от 76 до 86 лет. Отмечается, что двое из них были подключены к искусственной вентиляции легких.

Кроме того, по данным штаба, все четверо скончавшихся имели хронические заболевания, в частности, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга, сахарный диабет.

Ранее сегодня оперштаб по Москве опроверг информацию о том, что режим самоизоляции в столице продлевается до 14 апреля. На данный момент актуальные сроки режима - с 30 марта по 3 апреля.

