Четверо пациентов в коронавирусом скончались в Москве
В Москве скончались четыре пациента из-за последствий заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-2019 в телеграмм-канале.
Согласно сообщению штаба, у всех скончавшихся развилась пневмония после положительного анализа на коронавирус. Возрастная категория всех умерших – от 76 до 86 лет. Отмечается, что двое из них были подключены к искусственной вентиляции легких.
Кроме того, по данным штаба, все четверо скончавшихся имели хронические заболевания, в частности, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга, сахарный диабет.
Ранее сегодня оперштаб по Москве опроверг информацию о том, что режим самоизоляции в столице продлевается до 14 апреля. На данный момент актуальные сроки режима - с 30 марта по 3 апреля.
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