Оперштаб Москвы опроверг продление режима самоизоляции до 14 апреля

Как передает опертштаб, указ президента России Владимира Путина о самоизоляции распространяется на срок с 30 марта по 3 апреля, дальнейшие решения будут скорректированы в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Пять дней, которые являются нерабочими, необходимы для того, чтобы россияне могли оставаться в своих домах и не подвергать риску себя и окружающих.

Ранее сообщалось, что самоизоляция может быть продлена до 14 апреля, однако оперативный штаб назвал эту информацию неверной.

