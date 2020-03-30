Оперштаб Москвы опроверг продление режима самоизоляции до 14 апреля
Информация о продлении карантина в Москве до 14 апреля является неверной. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом в своем официальном канале в Telegram.
Как передает опертштаб, указ президента России Владимира Путина о самоизоляции распространяется на срок с 30 марта по 3 апреля, дальнейшие решения будут скорректированы в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Пять дней, которые являются нерабочими, необходимы для того, чтобы россияне могли оставаться в своих домах и не подвергать риску себя и окружающих.
Ранее сообщалось, что самоизоляция может быть продлена до 14 апреля, однако оперативный штаб назвал эту информацию неверной.
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