СМИ: Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали за мошенничество

По данным СМИ, против Попова возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере: генерал-майор вместе с неким предпринимателем из Краснодарского края и другим офицером Южного военного округа организовали схему по продаже металлоизделий, купленных для строительства укреплений в Запорожской области. Попова подозревают в продаже больше двух тысяч тонн металла за пределы региона. Общая сумма ущерба оценивается в более 100 миллионов рублей.

Генерал-майора Попова (позывной «Спартак») отстранили от службы летом 2023 года. Тогда член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение Попова к своим бойцам. Попов рассказывает, что откровенно доложил армейскому начальству о проблемах на фронте, после чего был сразу же отстранен. По словам офицера, на фронте была «сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами».

По данным Telegram-каналов, связанных с ЧВК «Вагнер», после отставки от командования 58-й армии Попова отправили в командировку в Сирию.

