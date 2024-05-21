СМИ: Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали за мошенничество
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным СМИ, против Попова возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере: генерал-майор вместе с неким предпринимателем из Краснодарского края и другим офицером Южного военного округа организовали схему по продаже металлоизделий, купленных для строительства укреплений в Запорожской области. Попова подозревают в продаже больше двух тысяч тонн металла за пределы региона. Общая сумма ущерба оценивается в более 100 миллионов рублей.
Генерал-майора Попова (позывной «Спартак») отстранили от службы летом 2023 года. Тогда член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение Попова к своим бойцам. Попов рассказывает, что откровенно доложил армейскому начальству о проблемах на фронте, после чего был сразу же отстранен. По словам офицера, на фронте была «сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами».
По данным Telegram-каналов, связанных с ЧВК «Вагнер», после отставки от командования 58-й армии Попова отправили в командировку в Сирию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru