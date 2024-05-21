«Не верю!»: Болдырев об аресте экс-командующего 58-й армией Попова
Генерал Болдырев в эфире НСН назвал арестованного по подозрению в мошенничестве Попова грамотным и умелым командиром, а также отказался верить в его причастность к преступлению.
Экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН выразил мнение, что арестованный по подозрению в мошенничестве бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов не способен на такое.
Генерал-майора Попова ранее отправили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, Попова продал элементы, необходимых для строительства укреплений на Запорожском направлении, где руководил обороной. Ущерб оценивается в 100 миллионов рублей.
«Я знал Попова как грамотного, способного, умелого командира. Я его знаю достаточно давно. Я даже не знал о задержании и обвинениях. Для меня это крайне удивительно и неприятно. Насколько я знаю Попова, он не способен на подобное, тем более в то время, когда был такой тяжелый момент. Там просто не до того было! Не верю я в это, не могу, для меня это просто крайне удивительно», - сказал собеседник НСН.
Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее также заявил, что не верит в виновность Попова. Соболев подчеркнул, что у Попова в принципе не было необходимости использовать металлоконструкции, в перепродаже которых его обвиняют. По его словам, для создания дотов и дзотов военнослужащим необходимы были дерево, грунт и железобетон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский заявил, хочет видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии
- Кингисеппский завод построит 199 катеров для МЧС
- Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в краже ее голоса
- Премия «Ясная Поляна» объявила шорт-лист номинации «Иностранная литература»
- Два теплохода затонули в ходе ледохода в Якутии
- Минцифры изучит подорожание мобильной связи на 8,5%
- В Израиле пробили рекордную серию пенальти
- Чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» пройдёт в Москве
- Белоруссию на церемонии прощания с Раиси представить глава МИД республики
- СМИ: Фигуристы РФ Гейниш и Чигирев начнут выступать за Узбекистан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru