«Не верю!»: Болдырев об аресте экс-командующего 58-й армией Попова

Генерал-майора Попова ранее отправили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, Попова продал элементы, необходимых для строительства укреплений на Запорожском направлении, где руководил обороной. Ущерб оценивается в 100 миллионов рублей.



«Я знал Попова как грамотного, способного, умелого командира. Я его знаю достаточно давно. Я даже не знал о задержании и обвинениях. Для меня это крайне удивительно и неприятно. Насколько я знаю Попова, он не способен на подобное, тем более в то время, когда был такой тяжелый момент. Там просто не до того было! Не верю я в это, не могу, для меня это просто крайне удивительно», - сказал собеседник НСН.

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее также заявил, что не верит в виновность Попова. Соболев подчеркнул, что у Попова в принципе не было необходимости использовать металлоконструкции, в перепродаже которых его обвиняют. По его словам, для создания дотов и дзотов военнослужащим необходимы были дерево, грунт и железобетон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

