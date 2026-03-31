Балицкий заявил об атаке БПЛА по Васильевской центральной больнице
31 марта 202610:49
ВСУ атаковали территорию Васильевской центральной больницы. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере Мах.
Губернатор уточнил, что объект подвергся ударам БПЛА. Была атакована машина скорой помощи с бригадой медработников, пишет RT.
«К счастью, фельдшер и водитель не пострадали. Пациенты перемещены в укрытие», - указал Балицкий.
Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, пострадали два человека.
Горячие новости
- Многие торговые центры в России нуждаются в реконструкции
- Автоэксперт объяснил массовый отток из России китайских брендов
- В Госдуме рассказали, какой второй иностранный язык будут изучать школьники
- В Подмосковье двух пациентов госпитализировали из-за оспы обезьян
- Депутат Кирьянов объяснил падение интереса россиян к ресторанам
- Летят на 50 километров: Как Россия борется с «бесшумными» дронами ВСУ
- Минпросвещения: Изучение второго иностранного языка не будет обязательным
- Балицкий заявил об атаке БПЛА по Васильевской центральной больнице
- Свинцовая грусть: Как пройдут выборы в Госдуму на фоне замедления Telegram
- Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ из РФ в рублях