Балицкий заявил об атаке БПЛА по Васильевской центральной больнице

ВСУ атаковали территорию Васильевской центральной больницы. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере Мах.

Губернатор уточнил, что объект подвергся ударам БПЛА. Была атакована машина скорой помощи с бригадой медработников, пишет RT.

«К счастью, фельдшер и водитель не пострадали. Пациенты перемещены в укрытие», - указал Балицкий.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, пострадали два человека.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
