В Белгородской области при атаке БПЛА на автобус пострадали два человека
31 марта 202608:52
Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате были ранены два человека, они доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Как уточнил Гладков, пострадали мужчина и женщина, у них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Губернатор сообщил, что из-за атаки получило повреждения транспортное средство.
Ранее дроны ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области, в результате были ранены три мирных жителя, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- Каллас прибыла в Киев на встречу ЕС
- В Белгородской области при атаке БПЛА на автобус пострадали два человека
- Минпросвещения хочет сделать второй иностранный язык обязательным в школах
- Решение «в лоб»: Как Минцифры будет ограничивать VPN
- Посол РФ: Румыния закупает наступательные вооружения
- Над 12 регионами России сбили 92 украинских БПЛА
- Посольство Киргизии в Иране временно приостановило работу
- Руденко: Дат следующих переговоров по Украине пока нет
- В Ленобласти три человека пострадали из-за атак БПЛА
- Минтранс: Доставка пиццы дронами станет обыденностью в РФ через 3-4 года