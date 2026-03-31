В Белгородской области при атаке БПЛА на автобус пострадали два человека

Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате были ранены два человека, они доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Как уточнил Гладков, пострадали мужчина и женщина, у них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Губернатор сообщил, что из-за атаки получило повреждения транспортное средство.

Ранее дроны ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области, в результате были ранены три мирных жителя, напоминает Ura.ru.

