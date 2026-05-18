Дегтярев: Россия будет возвращать своих спортсменов на международные старты
Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил весь гимнастический мир с восстановлением целостности после снятия ограничений с со спортсменов из России. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В Федерации гимнастики России (ФГР) ранее заявили, что Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к участию в турнирах с флагом и гимном, напоминает RT.
Дегтярёв отметил, что принятое решение доказывает, что «между спортсменами есть единство, дружба».
Также министр указал, что Россия продолжит возвращать своих спортсменов на международные старты.
«Это справедливо. И этого требуют реалии сегодняшнего дня», — заключил он.
Ранее Дегтярев заявил, что борцов из России допустили до мировых соревнований с флагом и гимном страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
