Дегтярев: Россия будет возвращать своих спортсменов на международные старты

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил весь гимнастический мир с восстановлением целостности после снятия ограничений с со спортсменов из России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Федерации гимнастики России (ФГР) ранее заявили, что Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к участию в турнирах с флагом и гимном, напоминает RT.

Дегтярёв отметил, что принятое решение доказывает, что «между спортсменами есть единство, дружба».

Также министр указал, что Россия продолжит возвращать своих спортсменов на международные старты.

«Это справедливо. И этого требуют реалии сегодняшнего дня», — заключил он.

Ранее Дегтярев заявил, что борцов из России допустили до мировых соревнований с флагом и гимном страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
