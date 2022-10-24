«Человеческий фактор»: Эксперт предположил причину крушения Су-30
Персонал упавшего Су-30 в Иркутске должен был проверить кислородную систему, чтобы азот был полностью удален из смеси, отметил в эфире НСН авиаэксперт Вадим Лукашевич.
Крушение самолета Су-30 в Иркутске могло произойти из-за отравления пилотов остатками азота в кислородных баллонах, хотя состояние газовой смеси должен был проверять наземный персонал, заявил бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в разговоре с НСН.
Пилоты потерпевшего крушение в Иркутске истребителя Су-30 могли потерять сознание из-за остатка азота в кислородных баллонах. Такую возможную причину называет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Вадим Лукашевич отметил, что такая версия вполне имеет место быть.
«Самолет упал сразу после вылета, летчики самолетом не управляли и не попробовали катапультироваться. Опять же, мы не слышали переговоров летчиков, говорили они или молчали. Но мы можем предположить, что на момент, допустим, удара о землю, летчики были без сознания. Это одна из возможных версий. Тогда у нас возникает то самое объяснение: это кислородная система. Когда ее обслуживают на земле, то там прокачивается смесь с азотом. Перед вылетом это должно быть приведено в нормальное состояние, продуто, азот должен быть удален. Кислородные баллоны перед полетом должны проверяться», - сказал Лукашевич.
По его словам, неисправность кислородной системы является следствием исключительно человеческого фактора.
«Самолет был заводской, это не строевая машина, заказчику он еще не передан. На нем летали летчики-испытатели. Можно предположить, что уровень летчиков-испытателей выше строевого. Насколько это правильно, сложно сказать. Строевые летчики-испытатели могут вести боевые действия. Но, тем не менее, это заводские летчики, которые понимают, что каждый полет испытательный. Когда происходит авиакатастрофа, возникает три группы причин: человеческий фактор, технический и погода. Погоду отметаем, остается человеческий фактор и технические причины. Если неисправность кислородной системы, то это человеческий фактор на земле при подготовке самолета к вылету», - указал собеседник НСН.
Также авиаэксперт отметил, что если бы летчики были в сознании, то почти со стопроцентной вероятностью они смогли бы катапультироваться и сохранить себе жизнь.
«Они могли катапультироваться с любой высоты, на которой летает Су-30. Это кресло позволяет катапультироваться со стоянки, и летчики выживают. Либо на максимальных высотах и скоростных напорах. То, что летчики не катапультировались, как раз говорит о том, что им что-то серьезно помешало», - резюмировал Лукашевич.
Ранее, 23 октября, истребитель Су-30 во время испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли летчики Максим Конюшин и Виктор Крючков. В разрушенном доме были прописаны десять человек — члены двух семей. Никто из них не пострадал. Позднее возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта».
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