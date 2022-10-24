«Человеческий фактор»: Эксперт предположил причину крушения Су-30

Пилоты потерпевшего крушение в Иркутске истребителя Су-30 могли потерять сознание из-за остатка азота в кислородных баллонах. Такую возможную причину называет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Вадим Лукашевич отметил, что такая версия вполне имеет место быть.

«Самолет упал сразу после вылета, летчики самолетом не управляли и не попробовали катапультироваться. Опять же, мы не слышали переговоров летчиков, говорили они или молчали. Но мы можем предположить, что на момент, допустим, удара о землю, летчики были без сознания. Это одна из возможных версий. Тогда у нас возникает то самое объяснение: это кислородная система. Когда ее обслуживают на земле, то там прокачивается смесь с азотом. Перед вылетом это должно быть приведено в нормальное состояние, продуто, азот должен быть удален. Кислородные баллоны перед полетом должны проверяться», - сказал Лукашевич.

По его словам, неисправность кислородной системы является следствием исключительно человеческого фактора.

«Самолет был заводской, это не строевая машина, заказчику он еще не передан. На нем летали летчики-испытатели. Можно предположить, что уровень летчиков-испытателей выше строевого. Насколько это правильно, сложно сказать. Строевые летчики-испытатели могут вести боевые действия. Но, тем не менее, это заводские летчики, которые понимают, что каждый полет испытательный. Когда происходит авиакатастрофа, возникает три группы причин: человеческий фактор, технический и погода. Погоду отметаем, остается человеческий фактор и технические причины. Если неисправность кислородной системы, то это человеческий фактор на земле при подготовке самолета к вылету», - указал собеседник НСН.