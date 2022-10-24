СК определил две главные версии падения Су-30 в Иркутске

Следственный комитет России озвучил две основные версии падения многоцелевого истребителя Су-30 в Иркутске: отказ техники и ошибка пилотирования. Продолжается расследование уголовного дела, открытого по статье 263 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Боевая машина упала в воскресенье во время испытательного полета на жилой частный дом в микрорайоне Ново-Ленино областного центра. Два пилота погибли. Никто из жителей не пострадал – в этот момент людей не было в жилище.

Следователи проводят дополнительный осмотр места ЧП, уже произведено изъятие образцов топлива, назначены необходимые экспертизы, изучается лётно-техническая документация.

Проведены допросы руководящего состава и сотрудников авиапредприятия «Иркут», которому принадлежал разбившийся Су-30. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», перед катастрофой истребитель как раз вылетел с авиазавода.

