Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Так, за минувшую ночь пятнадцать БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, пять — над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, два — над Орловской, а также по одному — над Белгородской, Калужской и Ростовской областями.
По предварительным данным, четыре мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на ряд населенных пунктов Белгородской области 14 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, три человека получили ранения на участке автодороги Шебекино-Белгород. Двух мужчин и женщину доставляют в больницу.
Еще одна женщина пострадала в результате попадания беспилотника в окно частного дома в селе Вознесенское, ей оказали помощь на месте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru