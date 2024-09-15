Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Так, за минувшую ночь пятнадцать БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, пять — над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, два — над Орловской, а также по одному — над Белгородской, Калужской и Ростовской областями.

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По предварительным данным, четыре мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на ряд населенных пунктов Белгородской области 14 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, три человека получили ранения на участке автодороги Шебекино-Белгород. Двух мужчин и женщину доставляют в больницу.

Еще одна женщина пострадала в результате попадания беспилотника в окно частного дома в селе Вознесенское, ей оказали помощь на месте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиПВО

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