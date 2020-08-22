Бывший врач указал на неточности в диагнозе Навального

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. Ему стало плохо на борту самолета. Оппозиционер в коме, его транспортируют в немецкую клинику.

Художник, врач по образованию Андрей Бильжо в беседе с НСН указал на неточность диагноза, который ранее поставили Навальному.