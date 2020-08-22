Бывший врач указал на неточности в диагнозе Навального

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. Ему стало плохо на борту самолета. Оппозиционер в коме, его транспортируют в немецкую клинику.

Художник, врач по образованию Андрей Бильжо в беседе с НСН указал на неточность диагноза, который ранее поставили Навальному.

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«Дай бог ему здоровья, сил его семье и друзьям. Я надеюсь, что все закончится хорошо. А те, кто поступал некрасиво и подло, им воздастся. И врач, который поставил диагноз "нарушение обмена веществ", к слову, такого диагноза не существует», – рассказал он.

Кроме того, Андрей Бильжо в эксклюзивном интервью НСН назвал правильным поступком решение Ефремова сменить адвоката.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Андрей БильжоОппозицияАлексей Навальный
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