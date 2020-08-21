МВД: На одежде и коже Навального нашли промышленное химическое вещество
Полиция провела исследование смывов с одежды, кожи рук, ногтей и волос Алексея Навального и обнаружила в них наличие промышленного химического вещества «2-этилгексил дифенил фосфат». Об этом говорится в сообщении управления МВД по Омской области.
Концентрацию вещества специалисты пока не установили. Отмечается, что это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности. Оно могло оказаться в смывах например, потому, что Навальный брал в руки пластиковый стаканчик, говорят в МВД.
«Тем не менее, информация об обнаружении данного химического компонента сразу была сообщена врачам», - указано в заявлении.
Навальному стало плохо на борту самолёта Томск-Москва. Он кричал от боли, потом потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, где оппозиционного политика госпитализировали в БСМП-1. Он находится в коме.
Врачи оценивают состояние Навального как нестабильно тяжёлое и пока не разрешают транспортировку в другую клинику, на чём настаивают представители и жена политика. Омские врачи отвергают версию отравления оппозиционера, утверждая, что в крови и моче яда не обнаружили.
Юрист ФБК Иван Жданов, однако, утверждал, что при представителях Навального к главврачу пришли сотрудники транспортной полиции и якобы заявили, что в вещах политика было смертельно опасное для окружающих вещество.
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- МВД: На одежде и коже Навального нашли промышленное химическое вещество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru