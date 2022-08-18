Бывший спортивный директор ФК «Тамбов» отправлен под домашний арест

Как отмечается, обвиняемому в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ может грозить до десяти лет лишения свободы.

Худяков признал вину, и заявил, что готов сотрудничать со следствием и возместить ущерб.

Ранее в США призвали арестовать хоккеиста Александра Овечкина.

