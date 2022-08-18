Бывший спортивный директор ФК «Тамбов» отправлен под домашний арест

Ленинский районный суд Тамбова отправил под домашний арест спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщает газета «Коммерсант».

По версии следователей, Худяков вместе с генеральным директором клуба Ольгой Коноваловой с 2018 по 2020 год похитил несколько миллионов рублей бюджетных средств.

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Как отмечается, обвиняемому в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ может грозить до десяти лет лишения свободы.

Худяков признал вину, и заявил, что готов сотрудничать со следствием и возместить ущерб.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МошенничествоФутболТамбовДомашний Арест
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