Бывший спортивный директор ФК «Тамбов» отправлен под домашний арест
Ленинский районный суд Тамбова отправил под домашний арест спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщает газета «Коммерсант».
По версии следователей, Худяков вместе с генеральным директором клуба Ольгой Коноваловой с 2018 по 2020 год похитил несколько миллионов рублей бюджетных средств.
Как отмечается, обвиняемому в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ может грозить до десяти лет лишения свободы.
Худяков признал вину, и заявил, что готов сотрудничать со следствием и возместить ущерб.
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