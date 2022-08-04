Суд осудил баскетболистку Грайнер на девять лет колонии

Двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку Бриттни Грайнер судья Химкинского суда Московской области Анна Сотникова признала виновной в контрабанде и хранении наркотиков, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, судья объявила о том, что срок наказания гражданке США будет оглашён позже.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.

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По словам спортсменки, марихуану ей прописал врач в США, пузырек с ней она случайно засунула в багаж, отправляясь в Россию, так как очень спешила.

Ранее сообщалось, что прокурор требует 9,5 лет колонии для баскетболистки из США.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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