Суд осудил баскетболистку Грайнер на девять лет колонии

Двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку Бриттни Грайнер судья Химкинского суда Московской области Анна Сотникова признала виновной в контрабанде и хранении наркотиков, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, судья объявила о том, что срок наказания гражданке США будет оглашён позже.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.