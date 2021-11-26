Бывший сотрудник «Листвяжной» рассказал об «угольной мафии» в Кузбассе

Экс-сотрудник шахты «Листвяжная» в кемеровском Белово Александр Ильчук заявил, что угольные шахты Кузбасса работают с большим количеством нарушений, сообщает NEWS.ru.

Износ шахт России составил 70%

По его словам, на некоторых объектах ситуация порой хуже, чем на «листвяжке», и в этом может быть виновна действующая в регионе «угольная мафия».

«Нарушений много... Как только узнают о проверке... все работы приостанавливаются, все готовятся к встрече инспектора. Всё устраняется временно... Инспекция вся купленная... Здесь такая коррупция», — добавил Ильчук.

Он считает, что к трагедии на «Листвяжной» могли привести халатность, а также нарушение техники безопасности, на что все закрывают глаза, чтобы не падала добыча угля.

Взрыв и задымление на шахте в Кемеровской области произошли утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек. В числе жертв трагедии также горноспасатели, которые будут посмертно награждены орденами Мужества.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кемеровская ОбластьВзрывШахтерыКузбасс
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