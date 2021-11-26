Износ шахт России составил 70%

Он также подчеркнул, что многие директора шахт не уделяют должного внимания системе безопасности, от чего страдают горняки. «А где подушки безопасности? Они (работодатели) дают перьевую подушку. Это утрировано, конечно. Но смысл точно передает», — отметил заместитель председателя Росуглепрофа.

По мнению Бадалова, занимавшегося расследованием аварии на «Листвяжной» в 2004 году, следствие не будет искать реальные причины и ограничится ликвидацией последствий и поисками крайнего.

25 ноября произошёл взрыв на шахте Кузбасса «Листвяжная». Погибли 51 человек – 46 шахтёров и 5 спасателей. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв метана.

