Износ шахт России составил 70%
Износ основных фондов российских шахт составляет 70%. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя Росуглепрофа Рубена Бадалова.
Бадалов объяснил, что большие денежные затраты уходят на покупку нвоой техники, которая используется при добыче. В то же время подъёмные машины и вентиляции могут не обновляться долгое время, так как не влияют на скорость добычи угля.
Он также подчеркнул, что многие директора шахт не уделяют должного внимания системе безопасности, от чего страдают горняки. «А где подушки безопасности? Они (работодатели) дают перьевую подушку. Это утрировано, конечно. Но смысл точно передает», — отметил заместитель председателя Росуглепрофа.
По мнению Бадалова, занимавшегося расследованием аварии на «Листвяжной» в 2004 году, следствие не будет искать реальные причины и ограничится ликвидацией последствий и поисками крайнего.
25 ноября произошёл взрыв на шахте Кузбасса «Листвяжная». Погибли 51 человек – 46 шахтёров и 5 спасателей. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв метана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru