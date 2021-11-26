Погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей посмертно наградят орденами Мужества

«Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества (посмертно)», — цитирует сообщение ТАСС.

О взрыве и задымлении на шахте в Кемеровской области стало известно в четверг. По предварительным данным, причиной аварии мог стать взрыв метана. В момент происшествия в шахте находились 285 человек. В результате погибли 52 человека, в том числе 6 горноспасателей, отмечает Ura.ru. По последним данным, из-за ЧП на шахте пострадали 63 человека, среди них 11 спасателей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и о халатности сотрудников Ростехнадзора, пишет RT.

