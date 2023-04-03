Бывшего генерала-таможенника признали виновным в афере с госконтрактом
Экс-начальника Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы (ФТС) России Алексея Шашаева приговорили к пяти годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом заявила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова порталу Lenta.ru.
Установлено, что в 2009 году Шашаеву был доверен контроль за выполнением госконтракта между ФТС и коммерческой организацией на разработку и внедрение компонентов, автоматизирующих ключевые рабочие процессы таможенного дела. Генерал Шашаев, будучи осведомленным о срыве сроков, утвердил акт сдачи-приемки выполненных работ, что повлекло за собой ущерб на сумму более 440,5 млн рублей.
Ранее экс-замглавы УФСИН России по Удмуртской Республике оштрафовали и уволили за злоупотребление должностными полномочиями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru