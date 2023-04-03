Бывшего генерала-таможенника признали виновным в афере с госконтрактом

Установлено, что в 2009 году Шашаеву был доверен контроль за выполнением госконтракта между ФТС и коммерческой организацией на разработку и внедрение компонентов, автоматизирующих ключевые рабочие процессы таможенного дела. Генерал Шашаев, будучи осведомленным о срыве сроков, утвердил акт сдачи-приемки выполненных работ, что повлекло за собой ущерб на сумму более 440,5 млн рублей.

Ранее экс-замглавы УФСИН России по Удмуртской Республике оштрафовали и уволили за злоупотребление должностными полномочиями.

