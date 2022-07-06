МВД: Задержаны помощник министра Умнов и начальник ГИБДД по Петербургу Семенов
Задержаны помощник главы МВД России Сергей Умнов, начальник управления ГИБДД по Санкт-Петербургу Алексей Семенов и бывший замначальника петербургского главка МВД Иван Абакумов. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Отмечается, что сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД РФ провели ряд обысков в рамках уголовного дела, которое Следственный комитет возбудил в июне 2020 года по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями – ред. НСН).
Как было установлено, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти допускали злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, они приобретали на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО имущество для личного использования.
Ранее в ОНК сообщили RT, что помощник министра внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан по обвинению в превышении полномочий и помещен в ИВС на Петровке, 38.
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