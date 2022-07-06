МВД: Задержаны помощник министра Умнов и начальник ГИБДД по Петербургу Семенов

Отмечается, что сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД РФ провели ряд обысков в рамках уголовного дела, которое Следственный комитет возбудил в июне 2020 года по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями – ред. НСН).

Как было установлено, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти допускали злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, они приобретали на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО имущество для личного использования.

Ранее в ОНК сообщили RT, что помощник министра внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан по обвинению в превышении полномочий и помещен в ИВС на Петровке, 38.

