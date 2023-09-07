Брянское село Случевск попало под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины вечером в четверг обстреляли село Случевск Погарского района Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Снаряд ВСУ попал в крышу жилого дома в селе Демьянки Брянской области

По населенному пункту ударили из реактивной системы залпового огня «Град». ВСУ выпустили более 30 снарядов.

Пострадавших нет. Уничтожен жилой дом. Частично нарушено энергоснабжение.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь», - отметил Богомаз.

Средства радиоэлектронной борьбы 7 сентября подавали беспилотник над Брянском, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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