Брянское село Случевск попало под обстрел ВСУ
Вооруженные силы Украины вечером в четверг обстреляли село Случевск Погарского района Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
По населенному пункту ударили из реактивной системы залпового огня «Град». ВСУ выпустили более 30 снарядов.
Пострадавших нет. Уничтожен жилой дом. Частично нарушено энергоснабжение.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь», - отметил Богомаз.
Средства радиоэлектронной борьбы 7 сентября подавали беспилотник над Брянском, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru