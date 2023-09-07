Снаряд ВСУ попал в крышу жилого дома в селе Демьянки Брянской области
7 сентября 202319:06
Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в селе Демьянки Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Уточняется, что детонации взрывчатого вещества не произошло. На месте работают специалисты.
Ранее в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru