Снаряд ВСУ попал в крышу жилого дома в селе Демьянки Брянской области

Украинский снаряд попал в крышу жилого дома в селе Демьянки Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Брянску

Уточняется, что детонации взрывчатого вещества не произошло. На месте работают специалисты.

Ранее в Волгоградской области перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Брянская ОбластьОбстрелУкраинаСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры