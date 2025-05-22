Алаудинов: Бойцы ВСУ могут встать в один строй с ВС России
Украинские военные могут встать в строй вместе с российскими бойцами, если «не испачкали руки в крови». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.
«Те из них, кто еще не испачкал свои руки по локоть в крови... имеют возможность с нами встать в один строй для того, чтобы мы вместе победили вот это войско Антихриста Даджаля», — подчеркнул генерал-лейтенант.
Как отметил Алаудинов, он считает украинцев братьями, которых следует вернуть, «чтобы они проснулись, осознали, где они находятся». По словам командира «Ахмата», в рядах спецназа уже есть бойцы этой национальности.
Ранее Апти Алаудинов призвал россиян не делиться по национальному и религиозному признаку и сохранять единство, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru