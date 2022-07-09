Брянский губернатор сообщил о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе
На железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области произошел взрыв, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в субботу, 9 июля.
«Сегодня в Унечском районе на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стёкла кабины машиниста», - написал в Telegram-канале брянский губернатор.
Александр Богомаз также сообщил, что пострадавших нет, железнодорожные пути не повреждены.
Уже приступили к работе специализированные оперативные службы.
Накануне, 8 июля, украинский беспилотник был сбит в небе над Брянской областью. Беспилотник вел обстрел пограничного поста посёлка Черноземный и автозаправки в селе Новые Юрковичи Климовского района.
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