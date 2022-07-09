Брянский губернатор сообщил о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе

«Сегодня в Унечском районе на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента в составе повреждены стёкла кабины машиниста», - написал в Telegram-канале брянский губернатор.

Александр Богомаз также сообщил, что пострадавших нет, железнодорожные пути не повреждены.

Уже приступили к работе специализированные оперативные службы.

Накануне, 8 июля, украинский беспилотник был сбит в небе над Брянской областью. Беспилотник вел обстрел пограничного поста посёлка Черноземный и автозаправки в селе Новые Юрковичи Климовского района.

