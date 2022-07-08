В Брянской области сбит украинский беспилотник

Украинский беспилотник был сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселков на границе с Украиной

Согласно заявлению главы региона, беспилотник вел обстрел пограничного поста посёлка Черноземный и автозаправки в селе Новые Юрковичи Климовского района. Богомаз отметил, что пострадавших в результате обстрелов нет.

По словам губернатора, в пятницу в небе над областью был замечен еще один беспилотник.

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ФОТО: Министерство обороны//РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотники
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