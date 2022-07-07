Богомаз: Повреждена линия электропередачи из-за обстрела села Некислицы

По его словам, после завершения работы оперативных служб, бригада электриков приступила к восстановлению линии.

Накануне Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле со стороны Украины приграничного села Некислицы Севского района, жертв и пострадавших нет, напоминает RT. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России нет оснований повышать уровень террористической опасности из-за обстрелов приграничных с Украиной территорий, подчеркивает Ura.ru.

