Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи на глубине 10 км, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Специалисты оценили интенсивность толчка в 2-3 балла.
Уточняется, что местные жители ощутили колебания, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет.
16 марта на севере Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью до четырех баллов. Толчки были зарегистрированы в городе Бодайбо почти в 10 утра по московскому времени.
Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте разрушительное землетрясение может также произойти в районе Камчатского края и Курильских островов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru