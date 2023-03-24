Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи

16 марта на севере Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью до четырех баллов. Толчки были зарегистрированы в городе Бодайбо почти в 10 утра по московскому времени.

Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте разрушительное землетрясение может также произойти в районе Камчатского края и Курильских островов.

