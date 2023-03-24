Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи на глубине 10 км, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Специалисты оценили интенсивность толчка в 2-3 балла.

Уточняется, что местные жители ощутили колебания, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет.

Камчатка, Курилы или Кавказ: Сейсмолог предупредил мир о «мегаземлетрясении» в марте

16 марта на севере Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью до четырех баллов. Толчки были зарегистрированы в городе Бодайбо почти в 10 утра по московскому времени.

Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте разрушительное землетрясение может также произойти в районе Камчатского края и Курильских островов.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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