В Иркутской области произошло землетрясение
На севере Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью до четырех баллов, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы СО РАН.
Толчки были зарегистрированы в городе Бодайбо почти в 10 утра по московскому времени.
14 марта землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш в районе Гексун, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение. По данным сейсмологов, разрушительное землетрясение может также произойти в районе Камчатского края и Курильских островов.
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