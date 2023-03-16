В Иркутской области произошло землетрясение

Посол России в Нью-Дели завил, что Индия не придерживается потолка цен на российскую нефть

Полиция задержала Евгения Ройзмана за пост на странице во «ВКонтакте», которая ему не принадлежит

В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

Эксперт считает, что массовые акции протеста во Франции из-за пенсионной реформы постепенно утихнут