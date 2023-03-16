В Иркутской области произошло землетрясение

На севере Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью до четырех баллов, сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы СО РАН.

Толчки были зарегистрированы в городе Бодайбо почти в 10 утра по московскому времени.

Камчатка, Курилы или Кавказ: Сейсмолог предупредил мир о «мегаземлетрясении» в марте

14 марта землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш в районе Гексун, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение. По данным сейсмологов, разрушительное землетрясение может также произойти в районе Камчатского края и Курильских островов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иркутская ОбластьЗемлетрясение
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