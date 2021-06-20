Более 70 автомобилей оказались затоплены в Крыму
В Крыму спасатели эвакуировали 74 автомобиля, которые затопило ливнями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по республике.
Больше всего машин затопило в Ялте -39 и Керчи - 31, в селе Приозерное Ленинского района меньше всего - четыре автомобиля.
Власти Крыма прорабатывают с федеральным центром вопрос оказания финансовой помощи владельцам затопленных автомобилей, хотя законом порядок возмещения в подобных случаях не предусмотрен. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее 20 июня председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк рассказал, что власти проводят оценку ущерба от стихии, работает специальная комиссия.
Напомним, ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.
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