Растет число пропавших без вести после ливней в Ялте

Число пропавших без вести после подтопления из-за ливней в Ялте выросло до двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу местной администрации Янину Павленко.

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По ее словам, от стихии пострадали 24 человека. Еще один погиб. При этом туристов среди них нет.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.

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