Растет число пропавших без вести после ливней в Ялте
20 июня 202106:04
Число пропавших без вести после подтопления из-за ливней в Ялте выросло до двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу местной администрации Янину Павленко.
По ее словам, от стихии пострадали 24 человека. Еще один погиб. При этом туристов среди них нет.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru