Более 300 человек погибли за неделю в ДНР
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова опубликовала данные по числу погибших и раненых за прошедшую неделю с 8 по 14 апреля, сообщают РИА Новости.
Согласно этим данным, в ДНР за пошедшие семь дней погибли 209 сотрудников силовых структур и 105 мирных граждан, пострадали и получили ранения около 900 человек.
Всего число погибших в республике начиная с 2014 года составляет 6585, из них 98 дети.
Ранее новый мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил о 5 тысячах погибших мирных жителях в ходе военной операции России.
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