Более 20 жителей Ростова-на-Дону подали заявления о компенсации после атаки БПЛА

Уже более 20 жителей Ростова-на-Дону подали заявления на получение компенсаций после ударов бепилотных летательных аппаратов в ночь на субботу, 8 февраля. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности руководителя городской администрации Александр Скрябин.

По его данным, к этому моменту закончены обходы по 113 квартирам, которые были повреждены во время налета дронов. В частности, проведены замеры окон для ремонта, необходимый материал уже заказан, уточнил Скрябин.