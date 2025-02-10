Более 20 жителей Ростова-на-Дону подали заявления о компенсации после атаки БПЛА
Уже более 20 жителей Ростова-на-Дону подали заявления на получение компенсаций после ударов бепилотных летательных аппаратов в ночь на субботу, 8 февраля. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности руководителя городской администрации Александр Скрябин.
По его данным, к этому моменту закончены обходы по 113 квартирам, которые были повреждены во время налета дронов. В частности, проведены замеры окон для ремонта, необходимый материал уже заказан, уточнил Скрябин.
По информации Минобороны РФ, дроны ВСУ при атаке в ночь на 8 февраля были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В нескольких домах в Первомайском районе Ростова-на-Дону были выбиты оконные стекла, повреждены автомобили во дворах.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», средства на единовременную материальную помощь пострадавшим жильцам будут выделены из резервного фонда администрации областного центра. Территория падения обломков дронов была объявлена зоной чрезвычайной ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru