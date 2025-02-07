Кабмин выделил 656 миллионов рублей для компенсации помощи пострадавшим регионам
Правительство России выделило почти 656 миллионов рублей для компенсации регионам затрат, понесенных на материальную помощь эвакуированным из зон боевых действий и пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовых актов.
Из указанной суммы, 411,9 миллиона рублей будет направлено в 2025 году МЧС для софинансирования социальной поддержки граждан, прибывших на территорию России из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Эти средства помогут компенсировать расходы на граждан Украины, а также лиц без гражданства, вынужденно покинувших свои дома.
Помимо этого, 56,8 миллиона рублей выделено на компенсацию расходов, связанных с последствиями опасных метеорологических явлений, затронувших ДНР, Крым и Севастополь в ноябре 2023 года. Оренбургская область получит 187,1 миллиона рублей для компенсации расходов, связанных с последствиями наводнения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru