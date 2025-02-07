Кабмин выделил 656 миллионов рублей для компенсации помощи пострадавшим регионам

Правительство России выделило почти 656 миллионов рублей для компенсации регионам затрат, понесенных на материальную помощь эвакуированным из зон боевых действий и пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовых актов.

Из указанной суммы, 411,9 миллиона рублей будет направлено в 2025 году МЧС для софинансирования социальной поддержки граждан, прибывших на территорию России из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.