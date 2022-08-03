Памятник советским воинам в Риге утилизируют из-за отсутствия художественной ценности

Памятник советским воинам в Риге, в районе Пардаугава, демонтируют, после чего утилизируют, так как он не имеет никакой художественной ценности. Об этом в телеэфире заявил мэр города Мартиньш Стакис.

«Музей оккупации ни один из элементов памятника не признал имеющим художественную ценность, поэтому после демонтажа он будет утилизирован», - цитирует Стакиса ТАСС.

Стоимость работ по сносу монумента составит примерно €2,1 млн. Решение о выделении средств должен еще принять комитет по финансовым и административным делам Рижской думы. Его заседание состоится 4 августа.